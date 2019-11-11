Аршавин: Поведение Тедеско? Такое нравится болельщикам

Эксперт «Матч ТВ»высказал мнение о переменах впосле приход на пост тренера

«Думаю, Тедеско за прошедшие игры определился со стартовым составом. Тот же Ларссон получил место в основе, а Тиль сел.

Нашел тренер позиции для определенных игроков, хотя я с ним не согласен в этом плане. На мой взгляд, Бакаев должен уйти на фланг.

Даже если вы будете апеллировать мне статистикой, я все равно останусь при своем мнении — он фланговый игрок. Зобнин тоже никакой не пятый латераль.

По поводу Джордана — критиковали мы его заслуженно, он ничем не выделялся. Теперь все по-другому, он забивает.

Еще мне кажется, что климат в "Спартаке" улучшился. Сейчас все лестные оценки Тедеско ставят, но я пока воздержусь.

Поведение Тедеско? Такое нравится болельщикам. После Кононова они хотят видеть во главе команды более эмоционального тренера, вовлеченного в игру», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ». 0