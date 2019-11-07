Тренер загребского «Динамо» раскритиковал VAR

Главный тренер загребского «Динамо»подвел итоги домашнего матча четвертого тура ЛЧ с «Шахтером» (3:3).

«У меня давнее негативное отношение к VAR. Он забирает эмоции, уничтожает их, создает бессмысленные ситуации. Он может быть ошибочным. Последние случаи в Англии, в Италии показывают, что он приводит к ошибочным ситуациям.

С одной стороны, он может давать плюсы в разных ситуациях, но в то же время создает новые проблемы. Лучше, чтобы был человеческий фактор, судья допускал человеческие ошибки. Мы пытаемся их устранить и создаем новые. Мне это не нужно.

Считаю, что VAR вообще не нужен. Убеждаюсь в этом в каждом матче. Идет свободная интерпретация со стороны судей. Футбол существует давно и без VAR, все было ок.

Любой матч возьмем, все вещи увидим с разных точек зрения», — цитирует Бьелицу пресс-службе «Шахтера».

Напомним, что «горняки» отыграли два гола в добавленное арбитром время, а последний мяч был забит с пенальти после просмотра системы видеопомощи рефери (VAR). 0