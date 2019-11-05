Сарри: «Локомотив» уже показал, что может создать нам проблемы

Главный тренер «Ювентуса»поделился ожиданиями перед матчем группового турнира Лиги чемпионов с

«Я вообще не говорю про автобусы. В таких играх, как была в Турине, сложно что-то поменять. Многое зависит от индивидуальной работы игроков на поле, а не от тактики.

Но дома команды обычно играют более открыто и агрессивно. Так что завтра я жду другой игры.

У де Лигта небольшая травма. Ему лучше остаться в Турине и подлечиться. Играть завтра он не сможет. Кто его заменит, мы решим завтра утром.

Странно, что и в России обсуждают, как у нас бьют штраыные Роналду, Дибала и Пьянич. Парни решают это между собой на поле.

Не могу ничего сказать про Манджукича сегодня. Он не тренируется с командой, а решать данный вопрос будет клуб.

Для результата важна игра. Так что завтра нас ждет сложный матч. "Локомотив" уже показал, что может создать нам проблемы.

В ЛЧ если нет игры, то ты не добьешься и результата. Наша цель — конечно же, выход в плей-офф завтра. Но добиваться ее мы намерены, совершенствую нашу игру», — приводит слова Саррри «Спорт-Экспресс». 0