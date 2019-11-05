ЦСКА нацелился на лучшего бомбардира «Уфы»

Комментаторзаявил об интересе ЦСКА к полузащитнику «Уфы»

«Уже несколько матчей Фомина просматривают скауты и селекционеры ЦСКА. Поговаривают, ближайшей зимой ЦСКА сделает "Уфе" официальное предложение по Даниилу. Виктор Гончаренко пробует разные варианты в центре поля, и усиление ему необходимо. А уж как работать с уфимцами, он знает отлично», — написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Действующий контракт футболиста с башкирским клубом рассчитан до лета 2022 года, трансферная стоимость оценивается в миллион евро.

В текущем сезоне 22-летний Фомин провел 16 матчей в составе «Уфы» и забил три гола. 0