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    Президент «Брешии»: Для меня Тонали стоит 300 млн евро

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    Президент «Брешии» Массимо Челлино заявил, что он оценивается молодого 19-летнего футболиста Сандро Тонали в 300 млн евро. В клубе его считают вторым Андреа Пирло.

    Сандро Тонали
    Сандро Тонали

    «Талант Тонали очевиден для всех, но по-настоящему особенным в Сандро является его улыбка. Он любит играть в футбол, а остальное его не интересует. Для молодых игроков всегда существует риск, что внезапная слава может создать им проблемы, но у Тонали всё хорошо. Я верю, что он может стать ещё лучше. У меня никогда не было такого сильного игрока в команде.

    На днях его родители и агент сказали мне, что оценивают Сандро в € 50 млн. Я ответил, что для меня он стоит € 300 млн. Это означает, что я не хочу его продавать.

    У меня есть мечта. Если Сандро примет моё предложение, я готов принести большую финансовую жертву, чтобы продлить его контракт. Ему решать. Он может остаться здесь и наслаждаться футболом или перейти в большой клуб и рискнуть остаться на скамейке запасных.

    Тонали интересуются все крупные итальянские клубы. За границей он интересен "Атлетико", "ПСЖ" и "Манчестер Сити", но, на мой взгляд, ему лучше остаться главным героем в "Брешии" », — цитирует топ-менеджера La Gazzetta dello Sport. 0

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