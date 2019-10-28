«Осасуна» — «Валенсия»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 10-го тура чемпионата Испаниина своем поле обыграласо счетом 3:1.

Счет в матче уже на 14-й минуте открыли гости — отличился бразильский форвард Родриго. На 34-й минуте защитник хозяев Ойер Санхурхо сравнял счет.

На 48-й минуте Рубен Гарсия вывел «Осасуну» вперед, а эквадорский защитник хозяев Первис Эступинан снял все вопросы о победителе.

Отметим, что гости с середины первого тайма играли в меньшинстве после удаления на 30-й минуте автора своего гола Родриго.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев был заменен на 65-й минуте.

«Валенсия» проиграла впервые за последние шесть туров, команда с 13 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» набрала 14 очков и поднялась на 8-ю строчку.