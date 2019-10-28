«Осасуна» — «Валенсия»: счет матча 3:1, обзор голов

«Валенсия»
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Счет в матче уже на 14-й минуте открыли гости — отличился бразильский форвард Родриго. На 34-й минуте защитник хозяев Ойер Санхурхо сравнял счет.
На 48-й минуте Рубен Гарсия вывел «Осасуну» вперед, а эквадорский защитник хозяев Первис Эступинан снял все вопросы о победителе.
Отметим, что гости с середины первого тайма играли в меньшинстве после удаления на 30-й минуте автора своего гола Родриго.
Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев был заменен на 65-й минуте.
«Валенсия» проиграла впервые за последние шесть туров, команда с 13 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» набрала 14 очков и поднялась на 8-ю строчку.
Примера. 10-й тур
«Осасуна» — «Валенсия» — 3:1 (1:1)
Голы: Родриго, 14 (0:1). Ойер, 34 (1:1). Р.Гарсия, 48 (2:1). Эступиньян, 80 (3:1)«Осасуна»: Мартинес, Навас, Эступиньян, Видаль, Эрнандес, Ойер, Брашанац, Р.Торрес (Лильо Кастельяно, 77), Р.Гарсия, Лопес (Кардона, 58), Авила (Иньиго Перес, 85)«Валенсия»: Доменеч, Гарай, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Коррейа, Парехо, Кондогбья (Ф.Торрес, 69), Солер, Гамейро (Коклен, 85), Родриго, Черышев (Гомес, 65)Предупреждения: Черышев, 42. Ойер, 55Удаление: Родриго, 29