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    Голкипер «Краснодара» вошел в команду недели Лиги Европы

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    УЕФА на своем официальном сайте опубликовал состав команды недели по итогам матчей третьего тура группового этапа Лиги Европы.

    Матвей Сафонов
    Матвей Сафонов

    В символическую сборную лучших игроков прошедшего тура попал вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.

    Напомним, «быки» в Турции одержали победу над «Трабзонспором» со счетом 2:0, а 20-летний голкипер сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

    Также в команду недели вошли Николя Пепе («Арсенал»), Роман Яремчук («Гент»), Дани Кинтана, Аилтон (оба — «Карабах»), Уссама Идрисси, Теун Копмейнерс (оба — АЗ), Серхио Эскудеро, Франко Васкес (оба — «Севилья») и Артем Шабанов («Динамо» Киев).

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