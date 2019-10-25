Голкипер «Краснодара» вошел в команду недели Лиги Европы

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал состав команды недели по итогам матчей третьего тура группового этапа Лиги Европы.

В символическую сборную лучших игроков прошедшего тура попал вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.

Напомним, «быки» в Турции одержали победу над «Трабзонспором» со счетом 2:0, а 20-летний голкипер сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Также в команду недели вошли Николя Пепе («Арсенал»), Роман Яремчук («Гент»), Дани Кинтана, Аилтон (оба — «Карабах»), Уссама Идрисси, Теун Копмейнерс (оба — АЗ), Серхио Эскудеро, Франко Васкес (оба — «Севилья») и Артем Шабанов («Динамо» Киев).

0