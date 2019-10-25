Голкипер «Краснодара» вошел в команду недели Лиги Европы

Матвей Сафонов
globallookpress.com
В символическую сборную лучших игроков прошедшего тура попал вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.
Напомним, «быки» в Турции одержали победу над «Трабзонспором» со счетом 2:0, а 20-летний голкипер сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Также в команду недели вошли Николя Пепе («Арсенал»), Роман Яремчук («Гент»), Дани Кинтана, Аилтон (оба — «Карабах»), Уссама Идрисси, Теун Копмейнерс (оба — АЗ), Серхио Эскудеро, Франко Васкес (оба — «Севилья») и Артем Шабанов («Динамо» Киев).
🔢 Команда недели в #ЛигаЕвропы ⚽️— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 25 октября 2019 г.
🌟 Сафонов, Шабанов, Яремчук и два представителя «Карабаха» 🌟@FCKrasnodar | @DynamoKyiv | @FKQarabaghEN pic.twitter.com/27RO4EFfJN