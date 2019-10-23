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    «Балтика» продлила серию без поражений до 13 матчей

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    «Шинник» в 19-м туре ФНЛ дома проиграл на своем поле калининградской «Балтике» — 0:2.

    «Балтика» давно не проигрывает
    «Балтика» давно не проигрывает

    Голы на счету Ильнура Альшина и Яна Казаева.

    Беспроигрышная серия калининградцев достигла 13 матчей. С 32 очками они занимают четвертое место в турнирной таблице. «Шинник» (29) — 7-й.

    В другом матче дня «Химки» обыграли «Армавир» — 1:0.

    На 90+5-й минуте пенальти реализовал Алексей Скворцов. Подмосковная команда набрала 40 очков и вернулась на второе место в турнирной таблице. «Армавир» (20) — 14-й.

    Другие результаты:

    «Торпедо» — «Чайка» — 2:1

    «Чертаново» — «Текстильщик» — 1:0 0

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