«Балтика» продлила серию без поражений до 13 матчей

«Балтика» давно не проигрывает
ФК «Балтика»
Голы на счету Ильнура Альшина и Яна Казаева.
Беспроигрышная серия калининградцев достигла 13 матчей. С 32 очками они занимают четвертое место в турнирной таблице. «Шинник» (29) — 7-й.
В другом матче дня «Химки» обыграли «Армавир» — 1:0.
На 90+5-й минуте пенальти реализовал Алексей Скворцов. Подмосковная команда набрала 40 очков и вернулась на второе место в турнирной таблице. «Армавир» (20) — 14-й.
Другие результаты:
«Торпедо» — «Чайка» — 2:1
«Чертаново» — «Текстильщик» — 1:0 0