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    ФНЛ: «Торпедо» обыграло «Спартак-2», ничья «Томи» и «Балтики»

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    Состоялось два матча 17-го тура Футбольной национальной лиги.

    «Томь» — «Балтика»
    «Томь» — «Балтика»

    «Спартак-2» принимал «Торпедо». Гости одержали волевую победу со счетом 3:2.

    У «Спартака» забивали Александр Руденко и Петр Володкин, у «Торпедо» отличились Илья Самошников, Игорь Лебеденко, который реализовал пенальти, а также Максим Максимов — он принес гостям победу на 85-й минуте.

    «Торпедо», у которого в активе 43 очка, возглавляет таблицу ФНЛ. «Спартак-2» (17 очков) идет четырнадцатым.

    В параллельном матче «Томь» и «Балтика» в Томске сыграли вничью — 0:0.

    «Томь» набрала 25 очков и занимает девятое место, а «Балтика» (26 очков) идет пятой. 0

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