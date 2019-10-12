ФНЛ: «Торпедо» обыграло «Спартак-2», ничья «Томи» и «Балтики»

Состоялось два матча 17-го тура Футбольной национальной лиги.

«Спартак-2» принимал «Торпедо». Гости одержали волевую победу со счетом 3:2.

У «Спартака» забивали Александр Руденко и Петр Володкин, у «Торпедо» отличились Илья Самошников, Игорь Лебеденко, который реализовал пенальти, а также Максим Максимов — он принес гостям победу на 85-й минуте.

«Торпедо», у которого в активе 43 очка, возглавляет таблицу ФНЛ. «Спартак-2» (17 очков) идет четырнадцатым.

В параллельном матче «Томь» и «Балтика» в Томске сыграли вничью — 0:0.

«Томь» набрала 25 очков и занимает девятое место, а «Балтика» (26 очков) идет пятой. 0