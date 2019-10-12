ФНЛ: «Торпедо» обыграло «Спартак-2», ничья «Томи» и «Балтики»

«Томь» — «Балтика»
ФК «Томь»
«Спартак-2» принимал «Торпедо». Гости одержали волевую победу со счетом 3:2.
У «Спартака» забивали Александр Руденко и Петр Володкин, у «Торпедо» отличились Илья Самошников, Игорь Лебеденко, который реализовал пенальти, а также Максим Максимов — он принес гостям победу на 85-й минуте.
«Торпедо», у которого в активе 43 очка, возглавляет таблицу ФНЛ. «Спартак-2» (17 очков) идет четырнадцатым.
В параллельном матче «Томь» и «Балтика» в Томске сыграли вничью — 0:0.
«Томь» набрала 25 очков и занимает девятое место, а «Балтика» (26 очков) идет пятой. 0