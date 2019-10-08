Швайнштайгер: Я завершаю спортивную карьеру по окончании сезона

На своей странице в Instagram немецкий хавбекнаписал о том, что завершит карьеру в конце текущего сезона.

«Дорогие болельщики, пришло время объявить, что я завершаю спортивную карьеру по окончании сезона. Спасибо всем моим командам, а именно "Баварии", "Манчестер Юнайтед", "Чикаго Файр" и сборной Германии — вы сделали мою карьеру невероятной! Конечно, я благодарю свою семью за поддержку. Мне грустно прощаться с карьерой игрока, но я с нетерпением жду новых вызовов в жизни. Я всегда буду верен футболу. Время, посвящённое этому виду спорта, навсегда останется в моём сердце! Ваш Басти», — объявил футболист в своем аккаунте.

Сейчас Швайнштайгер выступает за клуб MLS «Чикаго Файр». Там он находится с 2017 года. До этого полузащитник играл в «Манчестер Юнайтед». 0