ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лос-Анджелес» одержал 21 победуРейтинг клубов MLS по итогам регулярки. Кто удивил и разочаровал
  • 17:47
    • Швайнштайгер: Я завершаю спортивную карьеру по окончании сезона
  • 15:49
    • Тедеско уладил вопросы со «Спартаком» и улетел в Германию
  • 15:42
    • «Барселона» намерена переподписать Тер Штегена
  • 11:29
    • Кудерметова стартовала с победы в Тяньцзине
  • 11:13
    • Соперником Усика может стать Устинов
    Все новости спорта

    Швайнштайгер: Я завершаю спортивную карьеру по окончании сезона

    Между тем MLS
    На своей странице в Instagram немецкий хавбек Бастиан Швайнштайгер написал о том, что завершит карьеру в конце текущего сезона.

    Бастиан Швайнштайгер
    Бастиан Швайнштайгер

    «Дорогие болельщики, пришло время объявить, что я завершаю спортивную карьеру по окончании сезона. Спасибо всем моим командам, а именно "Баварии", "Манчестер Юнайтед", "Чикаго Файр" и сборной Германии — вы сделали мою карьеру невероятной! Конечно, я благодарю свою семью за поддержку. Мне грустно прощаться с карьерой игрока, но я с нетерпением жду новых вызовов в жизни. Я всегда буду верен футболу. Время, посвящённое этому виду спорта, навсегда останется в моём сердце! Ваш Басти», — объявил футболист в своем аккаунте.

    Сейчас Швайнштайгер выступает за клуб MLS «Чикаго Файр». Там он находится с 2017 года. До этого полузащитник играл в «Манчестер Юнайтед». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 1-7 октября
  • 00:18
    •
  • Прогноз
  • Австрия — Израиль
  • 2.00
  • Послезавтра в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли матч в городе Хельсинки результативным?
  • «Йокерит» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.52
    •
  • Сохранит ли «Ак Барс» лидерство?
  • «Локомотив» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Сколько времени потребуется ЦСКА на раскачку?
  • ЦСКА — «Амур». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Ювентус» вернулся на вершину Футбол «Ювентус» преподал урок невариативному «Интеру»Реакция прессы на матч «Интер» — «Ювентус» Вчера в 18:460
  • 19:03
    • Румменигге: Двери «Баварии» всегда открыты для Швайнштайгера
  • 18:30
    • Жирков стал лучшим футболистом «Зенита» в сентябре
  • 18:09
    • Венгер заинтересован в работе с «Лионом»
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Беспорядок в Манчестере. Как долго продлится эксперимент Сульшера?Под руководством норвежского тренера «Юнайтед» катится ко дну Вчера в 16:060
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Локо» остановить «Ак Барс»?
  • 3.90
    •
  • 17:37
    • Эриксен: Определенно, сейчас для меня самое тяжёлое время в «Тоттенхэме»
  • 17:06
    • «Тоттенхэм» выставит на трансфер пятерых футболистов основы
  • 16:48
    • «Милан» попрощался с Джампаоло
    «Спартак» — «Краснодар» Футбол Кононов ушел, проблемы остались. «Спартак» снова проигралРеакция спортивных СМИ на поражение «Спартака» в Краснодаре Вчера в 00:130
  • 16:30
    • Михайлович прошел второй курс химиотерапии
  • 15:59
    • Бэйл снова хочет покинуть «Реал»
  • 09:28
    • Тарасенко провел юбилейный матч в НХЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие