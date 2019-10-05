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    ФНЛ: победа «Енисея», ничья «Чертаново» и «Спартака-2»

    ФНЛ Футбол России Нижний Новгород Енисей Чертаново Спартак-2 Календарь ФНЛ
    Состоялось еще два матча 16-го тура Футбольной национальной лиги.

    Игроки «Енисея»
    Игроки «Енисея»

    «Енисей» на выезде обыграл «Нижний Новгород» со счетом 3:1.

    Красноярцы (14 очков) поднялись на 16-е место. Нижегородский клуб, у которого 21 очко, идет десятым.

    ФНЛ. 16-й тур
    «Нижний Новгород» — «Енисей» (Красноярск) — 1:3 (1:2)
    Голы: Палиенко, 3 (1:0). Хозин, 17 — в свои ворота (1:1). Савичев, 43 (1:2). Саркисов, 75 (1:3)

    «Чертаново» и «Спартак-2» сыграли вничью со счетом 2:2.

    «Красно-белые» не смогли выиграть в седьмом матче кряду и с 17 очками занимают 13-е место в ФНЛ. «Чертаново» (26 очков) идет пятым.

    ФНЛ. 16-й тур
    «Чертаново» (Москва) — «Спартак-2» (Москва) — 2:2 (0:0)
    Голы: Маркитесов, 57 (0:1). Руденко, 61 (0:2). Бартасевич, 77 (1:2). Сарвели, 90 (2:2)
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