ФНЛ: победа «Енисея», ничья «Чертаново» и «Спартака-2»

Игроки «Енисея»
globallookpress.com
«Енисей» на выезде обыграл «Нижний Новгород» со счетом 3:1.
Красноярцы (14 очков) поднялись на 16-е место. Нижегородский клуб, у которого 21 очко, идет десятым.
ФНЛ. 16-й тур
«Нижний Новгород» — «Енисей» (Красноярск) — 1:3 (1:2)
Голы: Палиенко, 3 (1:0). Хозин, 17 — в свои ворота (1:1). Савичев, 43 (1:2). Саркисов, 75 (1:3)
«Чертаново» и «Спартак-2» сыграли вничью со счетом 2:2.
«Красно-белые» не смогли выиграть в седьмом матче кряду и с 17 очками занимают 13-е место в ФНЛ. «Чертаново» (26 очков) идет пятым.
ФНЛ. 16-й тур
«Чертаново» (Москва) — «Спартак-2» (Москва) — 2:2 (0:0)
Голы: Маркитесов, 57 (0:1). Руденко, 61 (0:2). Бартасевич, 77 (1:2). Сарвели, 90 (2:2)