«Краснодар» — «Хетафе»: счет матча 1:2, обзор голов

Счет в матче был открыт на 36-й минуте. Отобрали испанцы мяч у Ольссона в центре поля, Кенеди сделал передачу на ход Родригесу Анхелю, который ворвался в штрафную «быков» и пробил мимо вратаря точно в цель.
На 61-й минуте. Гарсия со стандарта мягко забросил мяч в штрафную, Анхель оторвался от защитников и с лёта классно пробил в дальний угол ворот «Краснодара».
Отквитать один мяч «быкам» удалось на 69-й минуте. Ари левым краем ворвался в штрафную гостей, далее от лицевой пытался сделать передачу во вратарскую на Шапи, тому пробить не дали, но отскок мяча пришёлся вновь на Ари, который уже исполнил удар точно под перекладину ворот.
На 81-й минуте «Хетафе» остался в меньшинстве — защитник Тимор получил вторую жёлтую карточку за грубую игру в центре поля.
В параллельном матче группы С турецкий «Трабзонспор» на своем поле сыграл вничью с швейцарским «Базелем» — 2:2.
Счет в матче на 20-й минуте открыли гости — отличился Сильван Видмер. Спустя шесть минут Абдулкадир Пармак сравнял счет.
На 78-й минуте гол аргентинского хавбека Хосе Эрнесто Соса вывел «Трабзонспор» вперед, но «Базель» отыгрался спустя всего две минуты благодаря мячу нападающего Ноа Окафора.
Группа С: 1. «Хетафе» — 6 очков, 2. «Базель» — 4, 3. «Трабзонспор» — 1, 4. «Краснодар» — 0.
24 октября «Краснодар» сыграет на выезде с «Трабзонспором». «Хетафе» дома примет «Базель» 0