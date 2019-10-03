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    Дубль Анхеля принес «Хетафе» победу над «Краснодаром»

    «Краснодар» — «Хетафе»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» на своем поле уступил испанскому «Хетафе» со счетом 1:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 36-й минуте. Отобрали испанцы мяч у Ольссона в центре поля, Кенеди сделал передачу на ход Родригесу Анхелю, который ворвался в штрафную «быков» и пробил мимо вратаря точно в цель.

    На 61-й минуте. Гарсия со стандарта мягко забросил мяч в штрафную, Анхель оторвался от защитников и с лёта классно пробил в дальний угол ворот «Краснодара».

    Отквитать один мяч «быкам» удалось на 69-й минуте. Ари левым краем ворвался в штрафную гостей, далее от лицевой пытался сделать передачу во вратарскую на Шапи, тому пробить не дали, но отскок мяча пришёлся вновь на Ари, который уже исполнил удар точно под перекладину ворот.

    На 81-й минуте «Хетафе» остался в меньшинстве — защитник Тимор получил вторую жёлтую карточку за грубую игру в центре поля.

    Лига Европы. Группа C
    «Краснодар» (Россия) — «Хетафе» (Испания) — 1:2 (0:1)
    Голы: Анхель, 35 (0:1). Анхель, 61 (0:2). Ари, 69 (1:2)«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Фьолусон (Ари, 46), Олссон (Уткин, 74), Вилена, Сулейманов, Намли (Фернандеш, 70), Берг«Хетафе»: Чичисола, Ньом, Бруно Гонсалес, Кабрера, Рауль Гарсия, Портильо (Хасон, 72), Тимор, Фажр, Кенеди (Кукурелья, 76), Гальего, Анхель (Максимович, 84)Предупреждения: Вилена, 40. Фьолусон, 42. Берг, 52. Бруно Гонсалес, 62. Ари, 63. Тимор, 63. Рауль Гарсия, 75. Анхель, 83Удаление: Тимор, 81 (грубая игра, вторая ж.к.)

    В параллельном матче группы С турецкий «Трабзонспор» на своем поле сыграл вничью с швейцарским «Базелем» — 2:2.

    Счет в матче на 20-й минуте открыли гости — отличился Сильван Видмер. Спустя шесть минут Абдулкадир Пармак сравнял счет.

    На 78-й минуте гол аргентинского хавбека Хосе Эрнесто Соса вывел «Трабзонспор» вперед, но «Базель» отыгрался спустя всего две минуты благодаря мячу нападающего Ноа Окафора.

    Лига Европы. Группа C
    «Трабзонспор» (Турция) — «Базель» (Швейцария) — 2:2 (1:1)
    Голы: Видмер, 20 (0:1). Абдюлькадир Пармак, 26 (1:1). Соса, 78 (2:1). Окафор, 80 (2:2)«Трабзонспор» (Турция): Угурджан Чакыр, Новак, Кампи, Хоссейни, Хусейин Тюркмен, Оби Микел, Доган Эрдоган, Абдюлькадир Пармак, Старридж (Черечки, 81), Серлот (Соса, 65), Авдияй (Нвакаеме, 46)«Базель»: Омлин, Видмер, Эрай Джемерт, Петретта, Альдерете, Штокер, Фрай, Джака, Дзуффи (Окафор, 65), Буа, Адеми (Артур Кабрал, 70)Предупреждения: Доган Эрдоган, 23. Джака, 35. Абдюлькадир Пармак, 45+1. Петретта, 83. Штокер, 90+4

    Группа С: 1. «Хетафе» — 6 очков, 2. «Базель» — 4, 3. «Трабзонспор» — 1, 4. «Краснодар» — 0.

    24 октября «Краснодар» сыграет на выезде с «Трабзонспором». «Хетафе» дома примет «Базель» 0

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