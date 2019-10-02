Почеттино: Докажем в следующих матчах, что «Тоттенхэм» остается прекрасной командой

«Что тут объяснять? 30 минут мы играли хорошо, начали хорошо, прессинговали высоко. Но "Бавария" потрясающе реализовывала моменты. После нашего пенальти были шансы забить третий. Не забили. Потом пропустили три гола с 83-й по 88-ю минуту. Вот и все.
В футболе так бывает. Конечно, мы разочарованы. Наверное, вам скучно меня слушать, но футбол — история про сегодня, а не вчера. Ты должен выдавать шоу здесь и сейчас. А не вспоминать, что было три месяца назад.
Такие ситуации надо преодолевать. Вместе, только вместе. Мы не будем паниковать, а покажем в следующих матчах, что "Тоттенхэм" — по-прежнему прекрасная команда», — цитирует Почеттино BT Sport.
После двух туров лидерство в группе В удерживает «Бавария» с шестью очками, «Тоттенхэм» замыкает квартет с одним набранным баллом. 0