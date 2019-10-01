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    Ионов хотел бы побороться за тройку по итогам сезона

    Ростов РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов рассказал, на какой результат рассчитывает по итогам нынешнего сезона.

    Алексей Ионов
    Алексей Ионов

    «Надо выигрывать и потом уже смотреть, на что мы можем рассчитывать. "Ростов" может обыграть любую команду.

    Будем готовиться, изучать соперников, подходить к играм максимально собранно. В идеале было бы неплохо побороться за место в тройке.

    Сначала мне в Ростове было тяжело в плане климата, но жару уже легче переносим. Мне нравится культура боления в Ростове. На трибунах шикарная атмосфера, болельщики гонят и гонят нас вперед.

    К Валерию Георгиевичу всегда можно подойти и спросить что-то, в этом нет проблем. Будь это жизненная ситуация или игровой момент, он всегда поможет. Конечно, больше всего говорим об игре», — приводит слова Ионова официальный сайт «Ростова». 0

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