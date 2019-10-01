Ионов хотел бы побороться за тройку по итогам сезона

Полузащитник «Ростова»рассказал, на какой результат рассчитывает по итогам нынешнего сезона.

«Надо выигрывать и потом уже смотреть, на что мы можем рассчитывать. "Ростов" может обыграть любую команду.

Будем готовиться, изучать соперников, подходить к играм максимально собранно. В идеале было бы неплохо побороться за место в тройке.

Сначала мне в Ростове было тяжело в плане климата, но жару уже легче переносим. Мне нравится культура боления в Ростове. На трибунах шикарная атмосфера, болельщики гонят и гонят нас вперед.

К Валерию Георгиевичу всегда можно подойти и спросить что-то, в этом нет проблем. Будь это жизненная ситуация или игровой момент, он всегда поможет. Конечно, больше всего говорим об игре», — приводит слова Ионова официальный сайт «Ростова». 0