Хохлов: В поражении «Динамо» виноват, прежде всего, я

«В поражении виноват, прежде всего, я. Из того, что планировалось, многое не получилось.
Хотелось бы отметить "прекрасное" судейство. Такие пенальти, как в эпизоде с Игбуном, может не увидеть только слепой.
Сегодняшнее поражение складывается из многих факторов. Где-то мы неправильно сыграли. Не до конца выжали то, что могли бы выжать впереди.
Повторюсь, причина не одна, их несколько. Команда, выходящая на игру, не станет откладывать взятие ворот. Мы — не исключение.
В начале матча нужно было взять игру под свой контроль и постараться забить быстрый гол, который в таких матчах очень многое меняет.
Акцентировали на этом внимание. К сожалению, у нас этого не получилось. А вот "Луч" сумел забить нам со "стандарта".
На данный момент возвращаемся в Москву. Завтра у команды запланирована тренировка. А дальше видно будет», — приводит слова тренера пресс-служба клуба. 0