Хохлов: В поражении «Динамо» виноват, прежде всего, я

Главный тренер «Динамо»после поражения от(0:1) в матче 1/16 финала Кубка России заявил, что берет вину за результат на себя.

«В поражении виноват, прежде всего, я. Из того, что планировалось, многое не получилось.

Хотелось бы отметить "прекрасное" судейство. Такие пенальти, как в эпизоде с Игбуном, может не увидеть только слепой.

Сегодняшнее поражение складывается из многих факторов. Где-то мы неправильно сыграли. Не до конца выжали то, что могли бы выжать впереди.

Повторюсь, причина не одна, их несколько. Команда, выходящая на игру, не станет откладывать взятие ворот. Мы — не исключение.

В начале матча нужно было взять игру под свой контроль и постараться забить быстрый гол, который в таких матчах очень многое меняет.

Акцентировали на этом внимание. К сожалению, у нас этого не получилось. А вот "Луч" сумел забить нам со "стандарта".

На данный момент возвращаемся в Москву. Завтра у команды запланирована тренировка. А дальше видно будет», — приводит слова тренера пресс-служба клуба. 0