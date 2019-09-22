Ари: Первый тайм матча с ЦСКА был катастрофой

«Первый тайм был катастрофой. Мы не делали то, о чем просил нас тренер.
Думаю, испытывали сложности еще и потому, что некоторые футболисты вышли в стартовом составе впервые и были не сыграны.
Но во второй половине мы показали характер. И заиграли так, как и должны были. Забили дважды, перевернули ход матча.
Теперь нужно готовиться к следующей игре. Мы свой потенциал знаем, просто нужно выходить на поле более сконцентрированными.
В Швейцарии тоже не хватило концентрации, я лично говорил с футболистами. Сказал, что так играть нельзя, что это позор для "Краснодара".
То же было и в матче с ЦСКА. Во втором тайме команда отреагировала как нужно. Но разговор был жесткий.
Два тренера? На самом деле все просто: есть главный и его помощник. Так получилось, что на матчах главный руководить не может.
Забавная ситуация? Для нас нормальная. Нет никаких проблем», — сказал Ари «Спорт-Экспрессу». 0