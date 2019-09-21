«Монако» на выезде сыграл вничью с «Реймсом»

В шестом туре французской Лиги 1принимал. Матч состоялся на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе и завершился со счетом 0:0.

В составе монегасков на поле в стартовом составе вышел российский полузащитник Александр Головин. Хавбек провел на поле весь матч.

Отметим, что команда Леонарду Жардима не может победить в 6 матчах подряд. «Монако» (3 очка) располагается на 19-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, а «Реймс» (8) занял 10-ю строчку.

В следующем туре 24 сентября «Монако» примет «Ниццу», а «Реймс» на следующий день в гостях сыграет с ПСЖ.

Результаты других матчей шестого тура Лиги 1:

«Ницца» — «Дижон» — 2:1

«Ним» — «Тулуза» — 1:0

«Мец» — «Амьен» — 1:2

«Бордо» — «Брест» — 2:2 0