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    «Монако» на выезде сыграл вничью с «Реймсом»

    Лига 1 Футбол Франции Монако Реймс Ницца Дижон Тулуза Ним Амьен Метц Бордо Брест Календарь Лиги 1
    В шестом туре французской Лиги 1 «Реймс» принимал «Монако». Матч состоялся на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе и завершился со счетом 0:0.

    Александр Головин
    Александр Головин

    В составе монегасков на поле в стартовом составе вышел российский полузащитник Александр Головин. Хавбек провел на поле весь матч.

    Отметим, что команда Леонарду Жардима не может победить в 6 матчах подряд. «Монако» (3 очка) располагается на 19-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, а «Реймс» (8) занял 10-ю строчку.

    В следующем туре 24 сентября «Монако» примет «Ниццу», а «Реймс» на следующий день в гостях сыграет с ПСЖ.

    Результаты других матчей шестого тура Лиги 1:

    «Ницца» — «Дижон» — 2:1

    «Ним» — «Тулуза» — 1:0

    «Мец» — «Амьен» — 1:2

    «Бордо» — «Брест» — 2:2 0

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