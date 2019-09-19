УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Так, в число претендентов вошли: голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария, нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанд и хавбек загребского «Динамо» Мислав Оршич.

Напомним, четыре сейва Тер Штегена позволили «Барселоне» сыграть вничью с дортмундской «Боруссией» (0:0), дубль Ди Марии принес ПСЖ домашнюю победу над «Реалом» (3:0).

Холанд стал автором хет-трика в игре с «Генком» (6:2), Оршич забил три мяча в ворота «Аталанты» (4:0). 0