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    ПСВ выиграл у «Спортинга», ЛАСК минимально обыграл «Русенборг»

    Лига Европы ПСВ Спортинг Лиссабон Русенборг Календарь Лиги Европы
    В Эйндховене ПСВ принимал лиссабонский «Спортинг». Команды провели результативный поединок, забив на двоих 5 голов. Счет поединка составил 3:2 в пользу хозяев.

    Марк ван Боммел
    Марк ван Боммел

    Счет был открыт на 19 минуте. Мален после передачи Ихаттарена подхватил мяч и, обыграв одного защитника, забил нужный гол. Удвоить преимущество ПСВ смог на 25 минуте благодаря автоголу защитника команды соперника Коатеса.

    На 38 минуте гости дали ответ. Фернандеш забил с пенальти, тем самым сократив разрыв в счете.

    На старте второго тайма Баумгартль снова сделал счет комфортным для ПСВ. Третий мяч «полосатые» забили на 48 минуте.

    На 82 минуте Мендес с передачи Боласи оформил второй мяч португальцев, возобновив интригу в матче.

    Лига Европы 1 тур
    ПСВ — «Спортинг»
    Голы 1:0 — 19 Мален, 2:0 — 25, автогол Коатес, 2:1 — 38, пенальти Бруну Фернандеш, 3:1 — 48 Баумгартль, 3:2 — 82 Педру МендешПСВ Зут, Виргевер, Думфрис, Баумгартль, Боскальи, Росарио, Хендрикс, Бергвейн, Ихаттарен (Гакпо, 64), Брума (Доан, 78), Мален (Садилек, 84)«Спортинг» Рибейро, Розье, Коатес, Нету, Думбия, Мигел Луиш (Педру Мендеш, 81), Вендел (Рафаэл Камашу, 90), Акунья, Бруну Фернандеш, Болази, Вьетто (Жоване Кабрал, 64)Предупреждения Росарио (12), Думбия (30), Акунья (44), Бруну Фернандеш (53), Нету (85), Жоване Кабрал (90)

    В параллельном поединке ЛАСК сумел с минимальным счетом выиграть у «Русенборга». Клуб забил после подачи с углового флажка. Результативным ударом отметился Холланд.

    Лига Европы. 1 тур
    ЛАСК — «Русенборг»
    Голы 1:0 — 45 ХолландЛАСК Шлагер, Филипович, Визингер, Востри, Ранфтль, Михорль, Холланд, Реннер (Поцман, 57), Гойгингер (Рагуж, 80), Тетте (Фризер, 40), Клаусс«Русенборг» Хансен, Региниуссен, Хеденстад, Мелинг, Ховланд, Йенсен, Конрадсен (Асен, 87), Лундему (Троннсен, 73), Адегбенро, Тофт-Содерлунд, Йонсен (Сейде, 73)Предупреждения Реннер (26), Хеденстад (44), Филипович (54), Мелинг (56), Ховланд (84)

    Таким образом, ЛАСК занял первое место благодаря нулевому показателю пропущенных мячей, тем самым опередив ПСВ.

    «Русенборг» на предпоследней строчке перед «Спортингом». 0

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