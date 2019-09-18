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    Льоренте: Показали, что мы на одном уровне с грандами

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    Нападающий «Наполи» Фернандо Льоренте прокомментировал результат матча с «Ливерпулем» (2:0) в Лиге чемпионов.

    Фернандо Льоренте
    Фернандо Льоренте

    «Это было что-то невероятное — забить здесь, на Сан-Паоло. Я даже не представлял, что начну с гола, я очень рад помочь команде таким образом.

    Приятно играть с такой командой, как "Ливерпуль", я очень счастлив, потому что мы показали, что мы на одном уровне с грандами. Мы становимся лучше и пытаемся развиваться через эти игры.

    Однако это всего лишь одна игра, это три очень важных очка, но этого мало. "Зальцбург" выиграл невероятный матч со счетом 6:2, мы должны быть готовы к каждой игре, будет очень тяжело», — сказал испанец La Gazzetta dello Sport. 0

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