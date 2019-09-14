«Томь» сыграла вничью со «Спартаком-2»

В матче 13-го тура ФНЛна своем поле сыграла вничью с московскимсо счетом 2:2.

На 15-й минуте Максим Данилин вывел «Спартак-2» вперед. Хозяева усилиями Максима Житнева и Павла Киреенко отыгрались и повели в счете 2:1 после перерыва, но красно-белые отыгрались. На 70-й минуте отличился Максим Глушенков.

В другом матче тура «Енисей» с таким же счетом закончил матч против «Балтики» — 2:2

На 37-й минуте защитник гостей Максим Плопа отметился голом в свои ворота. Позднее он снова помог хозяевам увеличить преимущество. Голы Наилсона и Михаила Маркина сделали счет ничейным.

Еще в одном поединке «Луч» поделил очки с «Нижним Новгородом» — 0:0.

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