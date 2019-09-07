Гол Зинченко помог Украине крупно обыграть Литву

одержала гостевую победу над(3:0) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В.

Счет на 7-й минуте открыл бывший игрок «Уфы», защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

На 27-й минуте преимущество украинской команды удвоил Марлос, а на 61-й минуте Руслан Малиновский поставил победную точку.

В составе литовцев с капитанской повязкой команду вывел на поле форвард «Оренбурга» Федор Черных.

Команда Андрея Шевченко после 5 игр лидирует в группе B с 13 очками из 15 возможных. Литва идет на последнем месте с 1 очком.