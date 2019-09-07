Гол Зинченко помог Украине крупно обыграть Литву

Счет на 7-й минуте открыл бывший игрок «Уфы», защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.
На 27-й минуте преимущество украинской команды удвоил Марлос, а на 61-й минуте Руслан Малиновский поставил победную точку.
В составе литовцев с капитанской повязкой команду вывел на поле форвард «Оренбурга» Федор Черных.
Команда Андрея Шевченко после 5 игр лидирует в группе B с 13 очками из 15 возможных. Литва идет на последнем месте с 1 очком.
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
Литва — Украина — 0:3 (0:2)
Голы: Зинченко, 7 (0:1). Марлос, 27 (0:2). Малиновский, 62 (0:3)Литва: Зубас, Палионис, Гирдвайнис, Миколюнас, Вербицкас, Жулпа, Воробьев, Шимкус, Матулевичус (Куклис, 63), Черных (Лаукжемис, 68), Голубикас (Сливка, 52)Украина: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Ярмоленко (Цыганков, 60), Марлос, Болбат, Малиновский (Безус, 80), Зинченко, Яремчук (Мораес, 65)Предупреждение: Миколенко, 73