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    Джикия: Все перечеркнули нелепые голы, пропущенные за три минуты

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    Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями после поражения от «Браги» (1:2) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы.

    Георгий Джикия
    Георгий Джикия

    «Мы очень расстроены, что не прошли дальше. Пропустили нелепые мячи за три минуты. Даже не знаю, с чем это связано.

    Мы хорошо контролировали ход игры, имели хорошие подходы к воротам соперника, но все перечеркнули эти нелепые голы.

    Тил с Ларссоном — это качественные футболисты, которые очень нам помогают, и сегодня их не хватало. Тяжелый график? Сегодня к концу второго таймы он уже сказывался.

    Я расстроен, потому что все хотели попасть в групповой этап, но сегодня после матча надо сделать выводы и рассчитывать на сезон и кубок. Что нам еще остается?

    Я думаю, что успеем восстановиться к матчу с "Зенитом". У нас есть два дня, и мы бросим на эту игру все силы. А потом уже ребята отдохнут, которые не вызваны в национальную команду», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

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