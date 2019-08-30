Джикия: Все перечеркнули нелепые голы, пропущенные за три минуты

«Мы очень расстроены, что не прошли дальше. Пропустили нелепые мячи за три минуты. Даже не знаю, с чем это связано.
Мы хорошо контролировали ход игры, имели хорошие подходы к воротам соперника, но все перечеркнули эти нелепые голы.
Тил с Ларссоном — это качественные футболисты, которые очень нам помогают, и сегодня их не хватало. Тяжелый график? Сегодня к концу второго таймы он уже сказывался.
Я расстроен, потому что все хотели попасть в групповой этап, но сегодня после матча надо сделать выводы и рассчитывать на сезон и кубок. Что нам еще остается?
Я думаю, что успеем восстановиться к матчу с "Зенитом". У нас есть два дня, и мы бросим на эту игру все силы. А потом уже ребята отдохнут, которые не вызваны в национальную команду», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0