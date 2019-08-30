Джикия: Все перечеркнули нелепые голы, пропущенные за три минуты

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями после поражения от «Браги» (1:2) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы.

«Мы очень расстроены, что не прошли дальше. Пропустили нелепые мячи за три минуты. Даже не знаю, с чем это связано.

Мы хорошо контролировали ход игры, имели хорошие подходы к воротам соперника, но все перечеркнули эти нелепые голы.

Тил с Ларссоном — это качественные футболисты, которые очень нам помогают, и сегодня их не хватало. Тяжелый график? Сегодня к концу второго таймы он уже сказывался.

Я расстроен, потому что все хотели попасть в групповой этап, но сегодня после матча надо сделать выводы и рассчитывать на сезон и кубок. Что нам еще остается?

Я думаю, что успеем восстановиться к матчу с "Зенитом". У нас есть два дня, и мы бросим на эту игру все силы. А потом уже ребята отдохнут, которые не вызваны в национальную команду», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0