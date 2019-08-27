Бывший вратарь «Ливерпуля» рассказал, кто может заменить Юргена Клоппа

Издание Przeglad Sportowy процитировало, бывшего голкипера. Поляк рассказал о том, кто бы, по его мнению, мог заменитьна посту главного тренера команды после его ухода.

«Когда я недавно был в Ливерпуле, никто не скрывал тот факт, что Стивен будет главным и единственным кандидатом на замену Клоппу, когда его время на "Энфилде" подойдет к концу. Всем известно, что рано или поздно великий капитан вернется.

Есть много причин для успеха Джеррарда. Он умеет ладить с игроками, справляется с трудностями и не перестает учиться. Он также окружает себя нужными людьми», — заявил Дудек в своем интервью.

Напомним, что контракт Клоппа с «Ливерпулем» действителен до конца июня 2022 года. Недавно немец заявил, что готов взять годичный перерыв после окончания контракта. На счету Клоппа 212 матчей в стане «мерсисайдцев». Из них его команда выиграла 122 встречи, в 52 случаях сыграла вничью и в 38 матчах уступила сопернику. 0