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    Шон Дайч пожаловался на симуляцию футболистов «Арсенала»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Бернли Арсенал Календарь АПЛ
    Издание The Sun процитировало главного тренера «Бернли» Шона Дайча. Наставник «бордовых» считает, что футболисты «Арсенала», с которым его команда встречалась во втором туре АПЛ, очень много симулировали.

    Шон Дайч
    Шон Дайч

    «Я очень переживаю за футбол. Игроки "Арсенала" сегодня симулировали на каждом участке поля — с этим нужно покончить.

    Знаете ли вы, что максимальное наказание для симулянта — это желтая карточка? Так что любой игрок в Премьер-лиге может обмануть арбитра как минимум один раз за игру и получить за это лишь желтую карточку.

    Как бороться с симуляциями? Дисквалифицировать игроков. Симуляции исчезнут из футбола через месяц», — считает Дайч.

    Напомним, что в матче второго тура АПЛ «канониры» выиграли у «Бернли» на выезде со счетом 1:2. Счет в матче открыл Александр Ляказетт, а под конец первого тайма его сравнял Эшли Барнс. Победу «красно-белым» принес Обамеянг, который поразил цель с передачи Себальоса. 0

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