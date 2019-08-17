Шон Дайч пожаловался на симуляцию футболистов «Арсенала»

Издание The Sun процитировало главного тренера. Наставник «бордовых» считает, что футболисты, с которым его команда встречалась во втором туре АПЛ, очень много симулировали.

«Я очень переживаю за футбол. Игроки "Арсенала" сегодня симулировали на каждом участке поля — с этим нужно покончить.

Знаете ли вы, что максимальное наказание для симулянта — это желтая карточка? Так что любой игрок в Премьер-лиге может обмануть арбитра как минимум один раз за игру и получить за это лишь желтую карточку.

Как бороться с симуляциями? Дисквалифицировать игроков. Симуляции исчезнут из футбола через месяц», — считает Дайч.

Напомним, что в матче второго тура АПЛ «канониры» выиграли у «Бернли» на выезде со счетом 1:2. Счет в матче открыл Александр Ляказетт, а под конец первого тайма его сравнял Эшли Барнс. Победу «красно-белым» принес Обамеянг, который поразил цель с передачи Себальоса. 0