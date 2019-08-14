Гендиректор «Зенита» назвал главных соперников команды в РПЛ

Генеральный директор «Зенита»высказался о конкурентах «сине-бело-голубых» в России, а также рассказал о селекции и трансферной политике.

«В этом сезоне главными соперниками "Зенита" будет "Ростов", "Локомотив" и "Краснодар". ЦСКА сейчас в стадии становления. "Спартак" сейчас потряхивает. Давайте дождемся игры с ними.

Зимой спортивный директор Хавьер Рибалта думал об уходе из "Зенита". Но я предложил ему поработать вместе, и он согласился. По результатам трансферной кампании, думаю, очевидно, что это правильное решение.

"Зенит" полностью вписывается в финансовый фэйр-плей. Продажи Халка, Витселя, Паредеса, игроков в "Сочи" поспособствовали этому.

Возможно приобретение игрока на одну из двух позиций. Защита или нападение.

Вертикаль развития команды построена. Через три-четыре года мы увидим своих воспитанников», — приводит слова Медведева «Радио Зенит». 0