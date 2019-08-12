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    «Бавария» стартовала с победы в Кубке Германии

    Бавария Кубок Германии Футбол Германии
    В матче 1-го раунда Кубка Германии «Энерги» принимал мюнхенскую «Баварию».

    Роберт Левандовски
    Роберт Левандовски

    Встреча прошла на стадионе «Фройндшафт» в Коттбусе и завершилась победой мюнхенцев со счетом 3:1.

    На 32-й минуте счет в матче открыл нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Во втором тайме, на 65-й минуте преимущество мюнхенской команды в счете упрочил форвард Кингсли Коман. В концовке встречи, на 85-й минуте хавбек «Баварии» Леон Горецка довел счет до разгромного. В компенсированное время пенальти реализовал хавбек «Энерги» Беркан Таз.

    Также в первом раунде турнира с побед стартовали «Вольфсбург», «Штутгарт» и «Карлсруэ».

    Напомним, действующим обладателем Кубка Германии является «Бавария». 0

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