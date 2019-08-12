«Бавария» стартовала с победы в Кубке Германии

В матче 1-го раундапринимал мюнхенскую

Встреча прошла на стадионе «Фройндшафт» в Коттбусе и завершилась победой мюнхенцев со счетом 3:1.

На 32-й минуте счет в матче открыл нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Во втором тайме, на 65-й минуте преимущество мюнхенской команды в счете упрочил форвард Кингсли Коман. В концовке встречи, на 85-й минуте хавбек «Баварии» Леон Горецка довел счет до разгромного. В компенсированное время пенальти реализовал хавбек «Энерги» Беркан Таз.

Также в первом раунде турнира с побед стартовали «Вольфсбург», «Штутгарт» и «Карлсруэ».

Напомним, действующим обладателем Кубка Германии является «Бавария». 0