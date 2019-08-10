«Вест Хэм» — «Ман Сити»: счет 0:5, обзор голов

.Announce В первом туре АПЛпобывал в гостях у. Гости сумели провести уверенный матч и набрать первые 3 очка в чемпионате.

«Горожане» контролировали игру большую часть матча. Однако моменты у «молотобойцев» периодически возникали. Очень активно хозяева провели старт первого тайма и вторую 10-минутку второго. В остальное время игру диктовали «бело-голубые».

Первый гол в матче и сезоне забил Жезус на 25 минуте. С правого фланга ворвался Кайл Уокер, который на скорости обошел защитника и прострелил на ближнюю штангу. Там оказался бразилец, который перевел мяч в створ ворот.

Второй гол забил Рахим Стерлинг на 51 минуте. Атака гостей началась с отбора Рияда Мареза. Тот передал мяч Де Брюйне, который набрал скорость и протащил мяч к штрафной «Вест Хэма». В итоге снаряд был передан налево, где вингер уверенно переиграл вратаря, пробив ему между ног.

Автором третьего гола «шейхов» стал тот самый Стерлинг. На правом фланге продолжение атаке попытался найти Марез. Футболист сместился с мячом в центр и мягко перебросил линию защиты «молотков». Стерлинг вышел 1 на 1 с Фабианьски. Несмотря на то, что британец принял снаряд спиной к воротам, он успел развернуться и перебросить голкипера. Все это произошло на 75 минуте.

В эпизоде с четвертым мячом, забитым на 84 минуте, приняли участие Агуэро и Марез. Второй заработал пенальти, а аргентинец его исполнил. Правда, с первой попытки у него не получилось забить — Фабианьски отразил удар. Рефери обнаружил нарушение правил со стороны поляка, поэтому пенальти пришлось бить повторно. Со второй попытки Агуэро развел вратаря и мяч по разным углам.

И снова Марез. После удачного отбора со стороны напарника алжирец получил мяч и пробежал с ним метров 5-10, до того как отдать разрезную передачу на Стерлинга, открывающегося на линии с обороной «Вест Хэма». Вингер ворвался в штрафную и пробил низом в ближний угол на 91 минуте матча.

«Ман Сити» обошел «Ливерпуль» в турнирной таблице благодаря лучшей разнице голов. 17 августа команда примет «Тоттенхэм». «Вест Хэм» оказался на дне, но 17 августа у клуба будет возможность исправить положение в матче с «Брайтоном».