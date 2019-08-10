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    Гендиректор «Сочи»: Мы тот клуб, который должен играть на победу с любой командой

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    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, что большое количество новичков, пришедших из «Зенита», — это скорее совпадение.

    Дмитрий Рубашко
    Дмитрий Рубашко

    Ранее в «Сочи» из «Зенита» перешли Антон Заболотный, Кристиан Нобоа, Андрей Мостовой (аренда), Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев, Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов.

    «У нас ко многим интерес. Данные футболисты проще переходят к нам, с большим желанием. С кем-то тяжелее договориться, с кем-то проще.

    В переговорах дружеские связи между руководством наших клубов, конечно, помогают. Если есть какие-то отношения между управленческим аппаратом, проще где-то договориться.

    А где-то бывает и сложнее. Все зависит от самих футболистов. Зачастую они сами не хотят переходить.

    Что касается Заболотного, то футболист сам для себя решает, где ему лучше играть. Делает для себя какие-то выводы. Я так понимаю, что он играл в "Зените-2". Может быть, ему там было комфортно.

    Пишут, что Мевля скоро еще перейдет в "Сочи"? Я не знаю, кто это говорит. Главный источник — это наш официальный сайт. Там самая достоверная информация.

    "Сочи" называют фарм-клубом "Зенита"? Много что говорят. Говорят, что кого-то доят. У каждого свое мнение, и оно имеет право на жизнь.

    Кто-то так считает, кто-то на это вообще внимания не обращает. Мы тот клуб, который должен играть на победу с любой командой.

    Зачем я буду заострять свое внимание на том, что нас там кто-то как-то называет? Пишут вообще много всего.

    Люди описывают ситуацию так, как они ее видят. Если задаться целью каждому разъяснять, то времени на работу не останется», — цитирует «Фонтанка» Рубашко. 0

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