Мещеряков: Трансферная кампания «Локомотива» завершится в конце августа

По словам, который является председателем совета директоров, клуб еще может совершить новые трансферы. Слова топ-менеджера цитирует « Чемпионат ».

«Трансферная кампания "Локомотив" не закончена. Она закончится в конце августа. Что касается правила, что клуб не подписывает игроков старше 25 лет, то для любого правила можно сделать исключение. Но это не относится к каком-либо конкретному игроку», — сказал Мещеряков в интервью изданию «Чемпионат».

Стоит напомнить, что ранее появилась информация касательно возможного перехода Франка Рибери. По данным французской прессы, футболист может перейти в клуб на правах свободного агента. 0