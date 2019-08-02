Садио Мане не поможет «Ливерпулю» в матче Суперкубка Англии

На официальном сайтепоявилось интервью главного тренера «мерсисайдцев». В нем немецкий специалист заявил, что сенегальский вингерне сможет выступить в Суперкубке Англии 4 августа.

4 августа «Ливерпуль» должен сыграть с «Манчестер Сити» на стадионе «Уэмбли». Мане вернется в расположение ливерпульского клуба только на следующий день. На данный момент нападающий находится в отпуске, который был выделен ему после Кубка Африки.

Напомним, что Сенегал дошел до финала турнира, где встретился с Алжиром. Мане и его команда проиграли со счетом 0:1.

После того как футболист вернется в Англию, его обследуют и затем станет ясно, сможет ли он сыграть в стартовом матче АПЛ или нет. 9 августа у «Ливерпуля» запланирована встреча с «Норвичем». 0