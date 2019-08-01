Карлес Пуйоль может стать генеральным менеджером «Барселоны»

Бывший игрок и капитан каталонскойможет занять вакантное место генерального менеджера клуба. Об этом пишет испанское издание Mundo Deportivo.

Сообщается, что руководство «блауграна» уже известило о своих намерениях самого Пуйоля, который в ближайшее время должен дать ответ.

Карлес Пуйоль уже работал в структуре каталонского клуба, однако он занимал должность заместителя спортивного директора. После этого бывший футболист решил стать футбольным агентом и послом ФИФА.

Напомним, что место генерального менеджера освободилось в «Барсе» после того, как с поста ушел Пеп Сегура. Помимо Пуйоля в качестве возможного кандидата рассматривается и Эрик Абидаль, также являющийся бывшим игроком клуба. 0