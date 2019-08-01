ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    МалкомИз «Барселоны» — в «Зенит» во благо
  • 18:09
    • «Локомотив» может усилиться форвардом «Зенита»
  • 17:59
    • «Бока Хуниорс» хочет арендовать Икарди
  • 17:33
    • Соболев — лучший игрок июля, Карпин — лучший тренер
  • 17:14
    • Карлес Пуйоль может стать генеральным менеджером «Барселоны»
  • 17:00
    • Рафаэл Леао стал игроком «Милана»
    Все новости спорта

    Карлес Пуйоль может стать генеральным менеджером «Барселоны»

    Между тем Примера Футбол Испании Барселона Календарь Примеры
    Бывший игрок и капитан каталонской «Барселоны» Карлес Пуйоль может занять вакантное место генерального менеджера клуба. Об этом пишет испанское издание Mundo Deportivo.

    Карлес Пуйоль
    Карлес Пуйоль

    Сообщается, что руководство «блауграна» уже известило о своих намерениях самого Пуйоля, который в ближайшее время должен дать ответ.

    Карлес Пуйоль уже работал в структуре каталонского клуба, однако он занимал должность заместителя спортивного директора. После этого бывший футболист решил стать футбольным агентом и послом ФИФА.

    Напомним, что место генерального менеджера освободилось в «Барсе» после того, как с поста ушел Пеп Сегура. Помимо Пуйоля в качестве возможного кандидата рассматривается и Эрик Абидаль, также являющийся бывшим игроком клуба. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Растущие аппетиты. Клопп нацеливается на третий финал ЛЧ подряд
  • 30/07/2019 в 21:30
    •
  • Прогноз
  • «Нефтчи» — «Арсенал»
  • 1.85
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Растеряет ли «Хапоэль» преимущество первого матча?
  • «Кайрат» — «Хапоэль» Б-Ш. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Заря» продолжит победное шествие?
  • «Заря» — «Будучность». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • «Заря» обыграет «Будучность» в Запорожье
  • «Заря» — «Будучность». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Пеп Гвардиола Футбол Совершенству нет предела. Будет ли «Ман Сити» еще сильнее в новом сезоне?Пеп Гвардиола хочет вывести свою команду на новый уровень 12:450
  • 13:07
    • Матч «Спартак» — «Динамо» перенесен не будет
  • 12:24
    • Гилерме: Хочу играть в «Локомотиве» до окончания карьеры
  • 10:17
    • Ряд ведущих игроков «Ливерпуля» могут не сыграть в Суперкубке Англии
    Юрген Клопп Футбол Растущие аппетиты. Клопп нацеливается на третий финал ЛЧ подрядБосс «Ливерпуля» рассказал о светлом будущем мерсисайдского клуба 30/07/2019 в 21:300
  • Экспресс дня

  • Исправят ли «канониры» осечку первого матча?
  • 3.23
    •
  • 18:21
    • Иванович: VAR должен работать на каждом матче — так будет честно
  • 15:39
    • Шюррле объяснил свое решение перейти в «Спартак»
  • 12:56
    • Малком пропустил тренировку «Барселоны» для завершения перехода в «Зенит»
    Фернандо и Луис Адриано Футбол Революция продолжается. «Спартак» избавился от Фернандо и Луиса АдрианоСМИ — о трансферах «Спартака» за последнее время Вчера в 12:170
  • 08:16
    • Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
  • 08:04
    • Касаткина завершила выступление на турнире в Сан-Хосе
  • 12:39
    • «Астон Вилла» усилилась голкипером сборной Англии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие