«Спартак» договорился о трансфере хавбека ПСВ

договорился с голландскимо трансфере полузащитника, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, сумма трансфера должна составить 15 миллионов евро. Теперь «бело-голубым» осталось договориться об условиях личного контракта с самим 24-летним уругвайским футболистом, что не должно стать проблемой.

Напомним, Гастон выступает в ПСВ с 2015 года и дважды стал чемпионом страны. В сезоне-2018/19 Гастон провел 36 матчей, в которых забил 11 голов и сделал восемь передач.

За сборную Уругвая Гастон забил четыре гола в девяти матчах. Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро. 0