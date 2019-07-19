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    Бывший форвард «Рубина» и «Зенита» перебрался в Китай

    Трансферы Футбол Англии Вест Бромвич Футбол Китая
    Бывший нападающий «Зенита» и «Рубина» Саломон Рондон сообщил, что перешел в китайский «Далянь Ифан», главным тренером которого является Рафаэль Бенитес.

    Саломон Рондон
    Саломон Рондон

    «В моей карьере появился новый вызов, который дает мне мотивацию и возбуждает. Я переезжаю в другую страну с другой культурой, буду играть в растущей лиге, которая все больше привлекает талантливых и качественных футболистов. И, помимо всего, еду в клуб, который имеет амбициозные цели», — написал Рондон в Twitter.

    Контракт венесуэльского футболиста с китайским клубом будет действовать до 31 декабря 2022 года. Однако стоимость трансфера не уточняется.

    В минувшем сезоне Рондон, права на которого принадлежали «Вест Бромвичу», выступал на правах аренды за «Ньюкасл», за который забил 12 голов и сделал девять результативных передач в 33 матчах. 0

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