Бывший форвард «Рубина» и «Зенита» перебрался в Китай

Бывший нападающийсообщил, что перешел в китайский, главным тренером которого является

«В моей карьере появился новый вызов, который дает мне мотивацию и возбуждает. Я переезжаю в другую страну с другой культурой, буду играть в растущей лиге, которая все больше привлекает талантливых и качественных футболистов. И, помимо всего, еду в клуб, который имеет амбициозные цели», — написал Рондон в Twitter.

Контракт венесуэльского футболиста с китайским клубом будет действовать до 31 декабря 2022 года. Однако стоимость трансфера не уточняется.

В минувшем сезоне Рондон, права на которого принадлежали «Вест Бромвичу», выступал на правах аренды за «Ньюкасл», за который забил 12 голов и сделал девять результативных передач в 33 матчах. 0