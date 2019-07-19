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    Мещеряков: Все думали, что Гильерме уйдет? Пусть думают дальше

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    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал продление контракта с 33-летним голкипером Маринато Гильерме на три года.

    Маринато Гильерме
    Маринато Гильерме

    Напомним, что ранее «Локо» не мог договориться с вратарем о продлении трудового соглашения, а гендиректор клуба Василий Кикнадзе не исключал возможности того, что бразилец покинет команду ближайшей зимой и перейдет в «Спартак».

    «Все думали, что уйдет.... Пусть думают дальше. Игрок, несмотря на различные предложения, принял для себя решение остаться в "Локомотиве". Финансовая сторона? Не комментирую.

    Почему решили увеличить срок контракта? Переговорный процесс не комментирую. Я всегда доволен, когда игроки, которые выросли в клубе и долгое время играют, остаются здесь.

    Игрок всегда сам принимает решения, исходя из различных историй. Иногда эти решения непростые. Контракт подписан», — приводит слова Мещерякова «Спорт-Экспресс».

    Гильерме защищает цвета «Локо» с середины 2007 года. Голкипер провел за клуба 289 матчей, пропустив в них 276 мячей. 0

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