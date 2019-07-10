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    Бейл отверг заманчивое предложение из Китая

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    Вингер мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бейл развеял слухи о его возможном переезде в Китай. Футболист не собирается принимать предложение китайского клуба, сообщает Marca.

    Гарет Бейл
    Гарет Бейл

    Ранее появилась информация о том, что один из футбольных клубов китайской Суперлиги сделал валлийцу предложение, причем с зарплатой 1,3 миллиона евро в неделю.

    Также проблема перехода Бейла заключается в том, что «Реал» не хочет давать футболисту статус свободного агента, а китайцы не хотят платить деньги за его переход.

    На данный момент у игрока есть еще 3 года, которые он может провести в Мадриде, при этом его зарплата составляет 17 млн евро в год. Сам же Зидан хочет избавиться от Бейла и, возможно, что он продолжит свою карьеру в Англии. 0

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