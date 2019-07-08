«Лестер» объявил о подписании Тилеманса

Юри Тилеманс и Джейми Варди
globallookpress.com
Руководство «Лестера» решило выплатить рекордные для клуба средства, после того как Тилеманс провел в стане «лисов» 6 месяцев на правах аренды. Игрок регулярно появлялся в стартовом составе, завоевав доверие Клода Пюэля и Брендана Роджерса.
Таким образом, в Премьер-лиге 22-летний хавбек успел сыграть 13 матчей, в течение которых он оформил 3 гола и сделал 5 голевых передач.
В свои 22 года Тилеманс является очень опытным футболистом. Он успел сыграть 23 поединка за сборную Бельгии, 185 игр за «Андерлехт» и 65 встреч Юри провел в футболке «Монако».
Welcome back, Youri! 🦊— Leicester City (@LCFC) 8 июля 2019 г.