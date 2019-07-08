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    «Лестер» объявил о подписании Тилеманса

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Лестер Сити Лига 1 Футбол Франции Монако Трансферы Календарь АПЛ
    Бельгийский футболист Юри Тилеманс останется в «Лестере». Английский клуб объявил о выкупе прав на этого полузащитника у французского «Монако». Сообщается, что бельгиец поставил подпись под 4-летним соглашением. Стоимость трансфера составила 40 млн фунтов.

    Юри Тилеманс и Джейми Варди
    Юри Тилеманс и Джейми Варди

    Руководство «Лестера» решило выплатить рекордные для клуба средства, после того как Тилеманс провел в стане «лисов» 6 месяцев на правах аренды. Игрок регулярно появлялся в стартовом составе, завоевав доверие Клода Пюэля и Брендана Роджерса.

    Таким образом, в Премьер-лиге 22-летний хавбек успел сыграть 13 матчей, в течение которых он оформил 3 гола и сделал 5 голевых передач.

    В свои 22 года Тилеманс является очень опытным футболистом. Он успел сыграть 23 поединка за сборную Бельгии, 185 игр за «Андерлехт» и 65 встреч Юри провел в футболке «Монако».

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