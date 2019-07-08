«Лестер» объявил о подписании Тилеманса

Бельгийский футболистостанется в. Английский клуб объявил о выкупе прав на этого полузащитника у французского. Сообщается, что бельгиец поставил подпись под 4-летним соглашением. Стоимость трансфера составила 40 млн фунтов.

Руководство «Лестера» решило выплатить рекордные для клуба средства, после того как Тилеманс провел в стане «лисов» 6 месяцев на правах аренды. Игрок регулярно появлялся в стартовом составе, завоевав доверие Клода Пюэля и Брендана Роджерса.

Таким образом, в Премьер-лиге 22-летний хавбек успел сыграть 13 матчей, в течение которых он оформил 3 гола и сделал 5 голевых передач.

В свои 22 года Тилеманс является очень опытным футболистом. Он успел сыграть 23 поединка за сборную Бельгии, 185 игр за «Андерлехт» и 65 встреч Юри провел в футболке «Монако».

Welcome back, Youri! 🦊 — Leicester City (@LCFC) 8 июля 2019 г.

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