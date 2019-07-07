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    Мадагаскар вышел в 1/4 финала Кубка африканских наций

    Мадагаскар — ДР Конго: счет матча 2:2 (4:2 — по пенальти), обзор голов

    Кубок Африки-2019
    Сборная Мадагаскара, вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, обыграв по пенальти команду ДР Конго.

    Фенева Има
    Фенева Има

    Основное время встречи, которая прошла в Александрии, завершилась со счетом 2:2.

    Уже на 9-й минуте Ибрахим Амада вывел Мадагаскар вперед. На 21-й минуте Седрик Бакамбю восстановил паритет.

    На 77-й минуте Мадагаскар вновь вышел вперед благодаря голу Фенева Има. Перед самым финальным свистком ДР Конго удалось сравнять счет усилиями Шанселя Мбемба.

    В серии пенальти мадагаскарцы били точно, а соперник не реализовал две свои попытки. Итог — 4:2.

    В четвертьфинале Мадагаскар сыграет с победителем пары Гана — Тунис. 0

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