Мадагаскар — ДР Конго: счет матча 2:2 (4:2 — по пенальти), обзор голов

Основное время встречи, которая прошла в Александрии, завершилась со счетом 2:2.
Уже на 9-й минуте Ибрахим Амада вывел Мадагаскар вперед. На 21-й минуте Седрик Бакамбю восстановил паритет.
На 77-й минуте Мадагаскар вновь вышел вперед благодаря голу Фенева Има. Перед самым финальным свистком ДР Конго удалось сравнять счет усилиями Шанселя Мбемба.
В серии пенальти мадагаскарцы били точно, а соперник не реализовал две свои попытки. Итог — 4:2.
В четвертьфинале Мадагаскар сыграет с победителем пары Гана — Тунис. 0