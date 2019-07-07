Мадагаскар — ДР Конго: счет матча 2:2 (4:2 — по пенальти), обзор голов

Сборная, вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, обыграв по пенальти команду

Основное время встречи, которая прошла в Александрии, завершилась со счетом 2:2.

Уже на 9-й минуте Ибрахим Амада вывел Мадагаскар вперед. На 21-й минуте Седрик Бакамбю восстановил паритет.

На 77-й минуте Мадагаскар вновь вышел вперед благодаря голу Фенева Има. Перед самым финальным свистком ДР Конго удалось сравнять счет усилиями Шанселя Мбемба.

В серии пенальти мадагаскарцы били точно, а соперник не реализовал две свои попытки. Итог — 4:2.

В четвертьфинале Мадагаскар сыграет с победителем пары Гана — Тунис. 0