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    «Ростов» пожаловался в РФС на оскорбления со стороны «Чайки»

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    «Ростов» направил официальное письмо президенту РФС Александру Дюкову с просьбой обратить внимание на оскорбительные высказывания в адрес фанатов «желто-синих» со стороны «Чайки» и лично со стороны руководителя клуба Андрея Чайки.

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    Ранее руководитель «Чайки» назвал болельщиков ростовского клуба больными людьми, а также опубликовал оскорбительную картинку в социальных сетях в адрес фанатов «Ростова».

    «Уважаемые болельщики! Сообщаем вам о том, что ФК "Ростов" направил официальное обращение к Президенту Российского Футбольного Союза Александру Валерьевичу Дюкову.

    В тексте документа наш клуб обращает внимание руководства РФС на оскорбительные высказывания в адрес болельщиков ФК "Ростов" со стороны ФК "Чайка" (ФНЛ) и лично со стороны депутата областной думы, руководителя данного футбольного клуба ФК "Чайка" Андрея Чайки.

    В частности, Андрей Чайка назвал болельщиков футбольного клуба "Ростов" "больными людьми", не понимающими в футболе, нуждающимися в работе с психологами. Кроме того, вчера представитель ФК "Чайка" опубликовал оскорбительную картинку в социальных сетях в адрес болельщиков ФК "Ростов" с отсылкой к порнографическому фильму.

    ФК "Ростов" просит оценить действия руководства ФК "Чайка" (Песчанокопское, ФНЛ) на комитете РФС по этике и применить меры ответственности в отношении руководителей этого футбольного клуба.

    Кроме того, ФК "Ростов" фиксирует большой общественный резонанс среди болельщиков нашего клуба в связи со сложившейся ситуацией. Мы усматриваем в этих провокациях "Чайки" действия, направленные на разжигание розни между болельщиками клубов, а также действия, потенциально способные дестабилизировать обстановку в Ростовской области с точки зрения общественного порядка. В связи с этим, копия обращения направлена в силовые ведомства в уведомительном порядке — в УМВД России и УФСБ России по Ростовской области.

    В связи с этим, ФК "Ростов" просит болельщиков нашего футбольного клуба сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и не совершать противоправных действий», — говорится в тексте письма, опубликованном на официальном сайте клуба. 0

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