Натхо пока не знает, где продолжит карьеру

Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКАзаявил об уходе из «Олимпиакоса».

По его словам, 1 июля он официально станет свободным агентом, но пока не знает, где продолжит карьеру.

«Я покидаю "Олимпиакос", поскольку не имел в последнее время достаточно игровой практики.

ЦСКА? Я люблю этот клуб, но пока не знаю, где продолжу карьеру», — цитирует Натхо «Чемпионат».

В завершившемся сезоне Натхо провел в общей сложности 34 встречи за «Олимпиакос» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. При этом в 2019 году он лишь четыре раза выходил на поле в стартовом составе. 0