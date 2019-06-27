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    Натхо пока не знает, где продолжит карьеру

    Олимпиакос Трансферы ЦСКА Рубин Футбол России
    Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо заявил об уходе из «Олимпиакоса».

    Бибрас Натхо
    Бибрас Натхо

    По его словам, 1 июля он официально станет свободным агентом, но пока не знает, где продолжит карьеру.

    «Я покидаю "Олимпиакос", поскольку не имел в последнее время достаточно игровой практики.

    ЦСКА? Я люблю этот клуб, но пока не знаю, где продолжу карьеру», — цитирует Натхо «Чемпионат».

    В завершившемся сезоне Натхо провел в общей сложности 34 встречи за «Олимпиакос» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. При этом в 2019 году он лишь четыре раза выходил на поле в стартовом составе. 0

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