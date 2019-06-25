Чили — Уругвай: счет матча 0:1, обзор гола

Эдинсон Кавани
globallookpress.com
Единственный гол на 82-й минуте забил нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани с передачи Хонатана Родригеса. Отметим, для футболиста этот мяч стал вторым на турнире.
В другом поединке этой группы Эквадор и Япония сыграли вничью — 1:1. Счет был открыт на 17-й минуте. Автором гола стал японец Сея Накадзима. На 35-й минуте Анхель Мена сравнял результат.
Календарь и таблица Кубка Америки-2019
Благодаря этой победе Уругвай набрал 7 очков и занял первое место в группе, обойдя Чили на 1 балл. Япония (2) завершила групповой этап на третьей строчке, Эквадор (1) — на четвертой.
Кубок Америки Группа С 3-й тур
Чили — Уругвай — 0:1 (0:0)
Гол: Кавани, 82Чили: Ариас, Медель (Лихновски, 55), Хара (Кастильо, 90), Диас, Опасо, Марипан, Арангис, Эрнандес, Пульгар, Санчес, Варгас (Фернандес, 78)Уругвай: Муслера, Годин, Касерес, Хименес, Гонсалес, Лодейро (Нандес, 46), Де Арраскаэта (Родригес, 76), Вальверде (Коатес, 90), Бентанкур, Суарес, КаваниПредупреждение: Гонсалес, 70