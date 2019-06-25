Чили — Уругвай: счет матча 0:1, обзор гола

Сборнаяобыграла национальную командув матче третьего тура группового турнира Кубка Америки — 1:0 (0:0).

Единственный гол на 82-й минуте забил нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани с передачи Хонатана Родригеса. Отметим, для футболиста этот мяч стал вторым на турнире.

В другом поединке этой группы Эквадор и Япония сыграли вничью — 1:1. Счет был открыт на 17-й минуте. Автором гола стал японец Сея Накадзима. На 35-й минуте Анхель Мена сравнял результат.

Календарь и таблица Кубка Америки-2019

Благодаря этой победе Уругвай набрал 7 очков и занял первое место в группе, обойдя Чили на 1 балл. Япония (2) завершила групповой этап на третьей строчке, Эквадор (1) — на четвертой.