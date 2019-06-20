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    Мексика обыграла Канаду, Мартиника разгромила Кубу

    Мексика — Канада: счет матча 3:1, обзор голов

    Золотой кубок КОНКАКАФ-2019 Сборная Мексики
    Сборная Мексики одолела команду Канады в матче второго тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ со счетом 3:1.

    Сборная Мексики
    Сборная Мексики

    В составе победителей дублем отметился Андрес Гуардадо, еще один мяч на счету Роберто Альварадо. За канадце гол забил Лукас Каваллини.

    В другой встречей этой же группы Мартиника разгромила сборную Кубы — 3:0.

    Золотой кубок КОНКАКАФ Группа А 2 тур
    Мексика — Канада — 3:1 (1:0)
    Голы: Альварадо, 40 (1:0). Гуардадо, 54 (2:0). Каваллини, 75 (2:1). Гуардадо, 77 (3:1)

    Турнирное положение группы А:

    1. Мексика — 6 (2 игры)
    2. Канада — 3 (2)
    3. Мартиника — 3 (2)
    4. Куба — 0 (2) 0

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