Мексика — Канада: счет матча 3:1, обзор голов

Сборнаяодолела командув матче второго тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ со счетом 3:1.

В составе победителей дублем отметился Андрес Гуардадо, еще один мяч на счету Роберто Альварадо. За канадце гол забил Лукас Каваллини.

В другой встречей этой же группы Мартиника разгромила сборную Кубы — 3:0.

Золотой кубок КОНКАКАФ Группа А 2 тур Мексика — Канада — 3:1 (1:0) Голы: Альварадо, 40 (1:0). Гуардадо, 54 (2:0). Каваллини, 75 (2:1). Гуардадо, 77 (3:1)

Турнирное положение группы А:

1. Мексика — 6 (2 игры)

2. Канада — 3 (2)

3. Мартиника — 3 (2)

4. Куба — 0 (2) 0