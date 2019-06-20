Мексика — Канада: счет матча 3:1, обзор голов

Сборная Мексики
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В составе победителей дублем отметился Андрес Гуардадо, еще один мяч на счету Роберто Альварадо. За канадце гол забил Лукас Каваллини.
В другой встречей этой же группы Мартиника разгромила сборную Кубы — 3:0.
Золотой кубок КОНКАКАФ Группа А 2 тур
Мексика — Канада — 3:1 (1:0)
Голы: Альварадо, 40 (1:0). Гуардадо, 54 (2:0). Каваллини, 75 (2:1). Гуардадо, 77 (3:1)
Турнирное положение группы А:
1. Мексика — 6 (2 игры)
2. Канада — 3 (2)
3. Мартиника — 3 (2)
4. Куба — 0 (2) 0