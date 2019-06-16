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    Лодыгин: Самое главное — перейти туда, где я буду играть

    Футбол России Зенит
    Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин сделал заявление по поводу своей дальнейшей карьеры.

    Юрий Лодыгин
    Юрий Лодыгин

    «С прошлого лета были небольшие разговоры по поводу продления, но я думал-думал и решил, что надо что-то менять, поэтому мы не продлевали контракт, и, скорее всего, так и будет, я стану свободным агентом.

    Варианты сейчас есть, но не хотел бы обсуждать, потому что еще даже трансферное окно не открылось. Все впереди, посмотрим, какие предложения будут, будем рассматривать. Самое главное — перейти туда, где я буду играть.

    В "Олимпиакосе" еще раз убедился, что просто так сидеть и получать зарплату я не могу. Начинаю с ума сходить. Если даже будет средний клуб в Европе, конечно, я поеду туда играть, получать удовольствие и стремиться к чему-то большему, чем зарплата какая-то», — цитирует Лодыгина Sport24.

    Напомним, что вторую часть сезона-2018/19 вратарь провел в «Олимпиакосе», за который сыграл 2 матча в чемпионате Греции, пропустив один мяч.

    Срок действия контракта 29-летнего Лодыгина с «Зенитом» истекает 30 июня, после чего футболист станет свободным агентом. 0

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