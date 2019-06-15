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    Почеттино хочет усилить «Тоттенхэм» четырьмя футболистами

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино определился со списком потенциальных трансферов на ближайшее лето, сообщает The Guardian.

    Маурисио Почеттино
    Маурисио Почеттино

    В него вошли Тангуй Ндомбеле («Лион»), Райан Сессеньон («Фулхэм»), Николо Дзаньоло («Рома») и Донни ван де Бек («Аякс»).

    Президент клуба Даниэл Леви не сможет выделить на трансферы большую сумму из-за выплат за строительство нового стадиона.

    В свою очередь, Почеттино заявил, что может покинуть клуб, если не будут учтены его пожелания по покупке новых футболистов.

    По итогам минувшего сезона «Тоттенхэм» занял четвертое место в АПЛ, а также дошел до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Ливерпулю» (0:2). 0

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