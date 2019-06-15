Почеттино хочет усилить «Тоттенхэм» четырьмя футболистами

Главный тренер «Тоттенхэма»определился со списком потенциальных трансферов на ближайшее лето, сообщает The Guardian.

В него вошли Тангуй Ндомбеле («Лион»), Райан Сессеньон («Фулхэм»), Николо Дзаньоло («Рома») и Донни ван де Бек («Аякс»).

Президент клуба Даниэл Леви не сможет выделить на трансферы большую сумму из-за выплат за строительство нового стадиона.

В свою очередь, Почеттино заявил, что может покинуть клуб, если не будут учтены его пожелания по покупке новых футболистов.

По итогам минувшего сезона «Тоттенхэм» занял четвертое место в АПЛ, а также дошел до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Ливерпулю» (0:2). 0