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    «Шальке» арендовал защитника «Эвертона»

    Трансферы Футбол Англии Эвертон Футбол Германии Шальке 04
    «Шальке» объявил об аренде защитника «Эвертона» Джонджо Кенни. Соглашение с 22-летним англичанином рассчитано на один сезон.

    Джонджо Кенни
    Джонджо Кенни

    «Для меня это прекрасная возможность приехать в новую страну и показать свои навыки на большой сцене. "Шальке" — это клуб с впечатляющей историей и фантастическими фанатами. Я счастлив быть здесь и не могу дождаться, чтобы начать играть», — цитирует Кенни пресс-служба немецкого клуба.

    Кенни присоединится к «Шальке» после выступления за сборную Англии на молодежном чемпионате Европы-2019, который пройдет 16-30 июня в Италии.

    В прошлом сезоне Джонджо сыграл в 12 матчах за «Эвертон» во всех турнирах, отметившись одним ассистом.

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