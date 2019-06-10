«Шальке» арендовал защитника «Эвертона»

объявил об аренде защитника. Соглашение с 22-летним англичанином рассчитано на один сезон.

«Для меня это прекрасная возможность приехать в новую страну и показать свои навыки на большой сцене. "Шальке" — это клуб с впечатляющей историей и фантастическими фанатами. Я счастлив быть здесь и не могу дождаться, чтобы начать играть», — цитирует Кенни пресс-служба немецкого клуба.

Кенни присоединится к «Шальке» после выступления за сборную Англии на молодежном чемпионате Европы-2019, который пройдет 16-30 июня в Италии.

В прошлом сезоне Джонджо сыграл в 12 матчах за «Эвертон» во всех турнирах, отметившись одним ассистом.

"Oh mein Gott, sie haben Kenny verpflichtet!" 🙌🏼🔵⚪️ pic.twitter.com/F9dzyhvp3s — FC Schalke 04 (@s04) 10 juni 2019

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