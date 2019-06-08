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    Южная Корея по пенальти вышла в полуфинал молодежного ЧМ-2019

    Евро-2020 Сборная Сенегала Сборная Южной Кореи
    Сборная Кореи в матче 1/2 финала молодежного чемпионата мира (U-20) одержала победу над командой Сенегала — 3:3 (3:2 по пенальти)

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 37-й минуте открыли африканцы — отличился Кевин Дианье. На 62-й минуте Ли Кан Ин сравнял счет, реализовав пенальти.

    На 76-й минуте пенальти был назначен в ворота Кореи — реализовал удар с «точки» Ибраима Ньяне. На восьмой компенсированной минуте Ли Чжи Сол сравнял счет и перевел игру в экстра-таймы.

    На 96-й минуте Чхо Ёун Вук вывел Корею вперед, но в компенсированное ко второму экстра-тайму время Амаду Сисс сравнял счет.

    Игра перешла в серию пенальти, в которой успешнее оказались корейцы.

    В полуфинале сборная Кореи сыграет против команды Эквадора.

    Напомним, что другую пару полуфиналистов составили Украина и Италия. 0

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