Южная Корея по пенальти вышла в полуфинал молодежного ЧМ-2019

в матче 1/2 финала молодежного чемпионата мира (U-20) одержала победу над— 3:3 (3:2 по пенальти)

Счет в матче на 37-й минуте открыли африканцы — отличился Кевин Дианье. На 62-й минуте Ли Кан Ин сравнял счет, реализовав пенальти.

На 76-й минуте пенальти был назначен в ворота Кореи — реализовал удар с «точки» Ибраима Ньяне. На восьмой компенсированной минуте Ли Чжи Сол сравнял счет и перевел игру в экстра-таймы.

На 96-й минуте Чхо Ёун Вук вывел Корею вперед, но в компенсированное ко второму экстра-тайму время Амаду Сисс сравнял счет.

Игра перешла в серию пенальти, в которой успешнее оказались корейцы.

В полуфинале сборная Кореи сыграет против команды Эквадора.

Напомним, что другую пару полуфиналистов составили Украина и Италия. 0