Уругвай обыграл Новую Зеландию на молодежном ЧМ-2019

Фрагмент матча
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Счет на 40-й минуте открыл Дарвин Габриэль Нуньес Рибейро, а на пятой компенсированной минуте Пол Брайан Родригес Браво снял все вопросы о победителе.
В параллельном матче сборная Норвегии разгромила команду Гондураса со счетом 12:0.
Девять забитых мячей на свой счет записал норвежский нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанн, один гол из девяти был забит с одиннадцатиметрового удара.
Голами также отличились Лео Оэстигор, Йенс-Петтер Хауг и Эман Маркович.
По итогам этих матчей Уругвай лидирует в группе C с девятью очками. Новая Зеландия набрала шесть очков, а Норвегия — три. Гондурас замыкает таблицу с тремя крупными поражениями в трех турах. 0