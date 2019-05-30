Уругвай обыграл Новую Зеландию на молодежном ЧМ-2019

обыграла(2:0) в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу (U-20).

Счет на 40-й минуте открыл Дарвин Габриэль Нуньес Рибейро, а на пятой компенсированной минуте Пол Брайан Родригес Браво снял все вопросы о победителе.

В параллельном матче сборная Норвегии разгромила команду Гондураса со счетом 12:0.

Девять забитых мячей на свой счет записал норвежский нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанн, один гол из девяти был забит с одиннадцатиметрового удара.

Голами также отличились Лео Оэстигор, Йенс-Петтер Хауг и Эман Маркович.

По итогам этих матчей Уругвай лидирует в группе C с девятью очками. Новая Зеландия набрала шесть очков, а Норвегия — три. Гондурас замыкает таблицу с тремя крупными поражениями в трех турах. 0