ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Денис ГлушаковДавно не лучший. Глушаков вовремя покидает «Спартак»
  • 21:36
    • Хачанов одолел Баррера во втором круге Открытого чемпионата Франции
  • 20:58
    • «Крылья Советов» вырвали волевую победу у «Нижнего Новгорода»
  • 19:52
    • Блинкова обыграла Гарсию во втором круге «Ролан Гаррос»
  • 19:15
    • Рамос: Не собираюсь уходить из «Реала» и хочу завершить здесь карьеру
  • 18:54
    • «Уфа» обыграла «Томь» в первом стыковом матче за место в РПЛ
    Все новости спорта

    Уругвай обыграл Новую Зеландию на молодежном ЧМ-2019

    Молодежный чемпионат мира по футболу 2019 Сборная Уругвая Сборная Новой Зеландии Сборная Гондураса
    Молодежная сборная Уругвая обыграла команду Новой Зеландии (2:0) в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу (U-20).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет на 40-й минуте открыл Дарвин Габриэль Нуньес Рибейро, а на пятой компенсированной минуте Пол Брайан Родригес Браво снял все вопросы о победителе.

    В параллельном матче сборная Норвегии разгромила команду Гондураса со счетом 12:0.

    Девять забитых мячей на свой счет записал норвежский нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанн, один гол из девяти был забит с одиннадцатиметрового удара.

    Голами также отличились Лео Оэстигор, Йенс-Петтер Хауг и Эман Маркович.

    По итогам этих матчей Уругвай лидирует в группе C с девятью очками. Новая Зеландия набрала шесть очков, а Норвегия — три. Гондурас замыкает таблицу с тремя крупными поражениями в трех турах. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Новый Яя Туре, сын легенды и обидчик «Реала». За кем следить на молодежном ЧМ-2019
  • 25/05/2019 в 18:58
    •
  • Прогноз
  • CША U20 — Катар U20
  • 1.74
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли сборная США уверенную победу?
  • CША U20 — Катар U20. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Одержит ли сборная Украины третью победу на молодежном ЧМ?
  • Нигерия U20 — Украина U20. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Распечатает ли сборная Мали ворота Франции?
  • Мали U20 — Франция U20. Прогноз и ставки
  • 1.49
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Касаткина покинула турнир Теннис «Ролан Гаррос». Касаткина выбыла, успехи Хачанова, Блинковой, Серены и ДжоковичаОбзор пятого дня соревнований на Открытом чемпионате Франции по теннису 21:530
  • 17:55
    • Касаткина уступила Пуиг и покинула «Ролан Гаррос»
  • 17:38
    • Жиру и Азар вошли в команду сезона Лиги Европы
  • 15:11
    • Семак надеется, что «Зенит» сохранит Кокорина
    Джейдон Санчо стал лучшим ассистентом Бундеслиги Футбол Очаровательная восьмерка: главные открытия евросезонаКто впервые заявил о себе на серьезном уровне? 03:070
  • Экспресс дня

  • «Уфа» и «Крылышки» начнут отстаивать свое место в РПЛ
  • 3.30
    •
  • 21:28
    • Божович: Игра с «Нижним Новгородом» была равной
  • 21:24
    • Уругвай обыграл Новую Зеландию на молодежном ЧМ-2019
  • 20:53
    • «Динамо» интересуется форвардом «Спортинга»
    Финал пройдет в Мадриде Футбол Финал Лиги чемпионов. Полная готовность«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» проведут заключительный и самый важный матч сезона 01:260
  • 14:55
    • Дзюба интересен «Вулверхэмптону»
  • 14:44
    • Александрова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
  • 12:12
    • «Динамо» планирует подписать хавбека «Рубина»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие