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    Федун: Лимит «8+17» в заявке — этой схеме альтернативы нет

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    Владелец «Спартака» и член исполкома РФС Леонид Федун высказал свою позицию о возможных реформах в российском футболе.

    Леонид Федун
    Леонид Федун

    Напомним, что президент ЦСКА Евгений Гинер предложил расширить премьер-лигу до 18 клубов — начиная с сезона-2020/21).

    Еще один актуальный вопрос — лимит на легионеров. Он, вероятно, будет принят по схеме «8 иностранцев+17 россиян» в заявке из 25 игроков и без ограничений числа на иностранцев на поле.

    «Через две недели будем решать. Мою позицию вы знаете. У нас есть 18 клубов, которые готовы выступать в премьер-лиге?

    Были бы они, то мы увеличили бы количество матчей на домашних стадионах и получили бы больше экономических возможностей для клубов. Но проблема в том, что их столько нет.

    Сегодня имеем 15-16, а нужно даже не 18, а 20-22 — с учетом ротации между РПЛ и ФНЛ — которые станут реально бороться между собой и сохранять у зрителей интерес к турниру.

    Но их, повторю, нет. У нас, если брать за основу безупречное финансовое состояние, пока и 16 не наблюдается.

    Где и как играть? Это не проблема. Она в том, чтобы существовали клубы, готовые бороться за выход в премьер-лигу и за то, чтобы там сохранить место. Таковых не видно.

    Перспектива принятия решения по увеличению состава РПЛ нулевая. Хотя экономически я "за".

    Вариант лимита? "8+17" в заявке — этой схеме альтернативы нет. Как есть сейчас — "6+5" на поле — это плохое решение, потому что при "8+17" весь негатив исчезает, никто никому не гарантирует места в составе.

    А позитив в том, что увеличится количество россиян в заявке. Считаю такой вариант правильным. Каковы шансы на его принятие? Очень высокие», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс». 0

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