Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы из соображений безопасности

Полузащитник лондонского «Арсенала»не сыграет в финале Лиги Европы с, который пройдет в Баку 29 мая, сообщает The Times

По информации источника, «канониры» не рассчитывают на 30-летнего хавбека в заключительном матче сезона и оставят его в Лондоне из соображений безопасности.

Лондонцы боятся, что его присутствие в Баку отвлечет остальную часть команды и сотрудников.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Мхитарян сыграл 39 матчей, забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач.

Армения и Азербайджан конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

Ранее МИД Азербайджана заявил, что Мхитарян сможет принять участие в финале Лиги Европы, несмотря на напряжённость в отношениях двух стран.

Мхитарян в 2015 году не поехал с дортмундской «Боруссией» на выездной матч против азербайджанской «Габалы» (3:1), а в прошлом году пропустил гостевую игру «Арсенала» с «Карабахом» (3:0) в рамках группового турнира Лиги Европы. 0