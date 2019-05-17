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    Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы из соображений безопасности

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    Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы с «Челси», который пройдет в Баку 29 мая, сообщает The Times.

    Генрих Мхитарян
    Генрих Мхитарян

    По информации источника, «канониры» не рассчитывают на 30-летнего хавбека в заключительном матче сезона и оставят его в Лондоне из соображений безопасности.

    Лондонцы боятся, что его присутствие в Баку отвлечет остальную часть команды и сотрудников.

    В нынешнем сезоне на клубном уровне Мхитарян сыграл 39 матчей, забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач.

    Армения и Азербайджан конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

    Ранее МИД Азербайджана заявил, что Мхитарян сможет принять участие в финале Лиги Европы, несмотря на напряжённость в отношениях двух стран.

    Мхитарян в 2015 году не поехал с дортмундской «Боруссией» на выездной матч против азербайджанской «Габалы» (3:1), а в прошлом году пропустил гостевую игру «Арсенала» с «Карабахом» (3:0) в рамках группового турнира Лиги Европы. 0

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