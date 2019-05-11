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    «Авангард» — «Сочи»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 36-го тура первенства ФНЛ «Сочи» на выезде проиграл курскому «Авангарду» со счетом 1:2.

    «Сочи»
    «Сочи»

    Счет открыл нападающий «Сочи» Николай Обольский на 7-й минуте. На 45-й минуте счёт сравнял полузащитник «Авангарда» Виталий Федотов. Победу клубу из Курска принёс форвард Владислав Руденко, отправив мяч в ворота гостей на 59-й минуте.

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    «Сочи», набрав 67 очков, возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, «Авангард» (55) занимает шестое место. и сохраняет теоретические шансы на попадание в стыковые матчи. 0

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