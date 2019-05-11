«Авангард» — «Сочи»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 36-го тура первенства ФНЛна выезде проиграл курскомусо счетом 1:2.

Счет открыл нападающий «Сочи» Николай Обольский на 7-й минуте. На 45-й минуте счёт сравнял полузащитник «Авангарда» Виталий Федотов. Победу клубу из Курска принёс форвард Владислав Руденко, отправив мяч в ворота гостей на 59-й минуте.

Отметим, что южане вышли на второй тайм уже в ранге вышедшего в премьер-лигу клуба, поскольку в другой игре «Шинник» обыграл «Томь».

«Сочи», набрав 67 очков, возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, «Авангард» (55) занимает шестое место. и сохраняет теоретические шансы на попадание в стыковые матчи. 0